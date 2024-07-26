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Tunceli'de yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

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#Tunceli#Kaza#Trafik
Tuncelide yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 13:29

Tunceli-Elazığ karayolunda, yolun ortasında yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş araçtan inerek serçeyi kurtarmak isterken bir kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla karayolunda seyir halindeyken yolda yaralı serçe gören Cihan Karaca isimli vatandaş, aracı durdurarak serçeyi yoldan almak için hamle yaptı. Karayoluna çıkan Karaca’ya hareket halindeki kamyon çarptı. Olayda Karaca yaralanırken sürücünün haber vermesi üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca daha sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilen Karaca’nın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Tunceli#Kaza#Trafik

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