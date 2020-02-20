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Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TUNCELİ'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

Kentte bu yıl kış şartlarının zorlu geçmesi ve özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya 4'üncü kez yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının sıklıkla bulunduğu Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'ndeki açık alanlara 1 ton yem bıraktı.

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