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TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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