Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
TUNCELİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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