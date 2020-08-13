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TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 640 gram esrarla yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Mazgirt ilçesine bağlı Oymadal köyünde operasyon düzenlendi. Köyde belirlenen adreste ekiplerin yaptığı aramada; 640 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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