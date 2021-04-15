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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Tunceli’de teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

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Tunceli’de teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde ’Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu’ sürüyor. Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyon kapsamında Mazgirt ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 1 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 170 adet Kalaşnikof fişeği, 3 adet pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 1 adet akü, 84 adet büyük pil, 70 metre elektrik kablosu, termal kamera şarjı ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, teröristlerin sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

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