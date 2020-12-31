Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gündük Deresi mevkisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 1 tuzaklanmış el bombası, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ele geçirilen malzemeler ile birlikte imha edildi.