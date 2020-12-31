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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi

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Tunceli'de teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi
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TUNCELİ'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 sığınak, içlerinde ele geçirilen malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gündük Deresi mevkisinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada 1 tuzaklanmış el bombası, 10 akü, 250 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 2 soba, 1 ocak ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, sığınaklar ele geçirilen malzemeler ile birlikte imha edildi

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