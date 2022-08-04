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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Güncelleme: 1 saat önce

#Tunceli#Eren Abluka#Sığınak
Tuncelide teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında Hozat ilçesi kırsalında tespit edilen ve teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 3 sığınak imha edildi.

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Tunceli'de, 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', 622 personel ve 40 operasyonel timle sıcak havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Hozat ilçesinde sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarıyla yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda 100 kilo amonyum nitrat, 1 kilo plastik patlayıcı, 1 kanas dürbünü, 106 tane 7,65 fişek, 1 mayın dedektörü, 1 kalaşnikof şarjörü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konuldu. Sığınaklar, diğer malzemelerle imha edildi.

Tuncelide teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

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#Tunceli#Eren Abluka#Sığınak

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