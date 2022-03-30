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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

#Tunceli#Terör Örgütü#Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu
Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

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Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. 1062 personelle yapılan, iz bulma köpekleri ve hava araçlarının da kullanıldığı operasyonda; teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda; 800 kilo amonyum nitrat, 3 kilo TNT patlayıcı, 1 antitank mayını, 1 pil bloku, 40 büyük pil, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilo kükürt, 13 testere, 5 kilo çivi, 2 balyoz ve 10 metre sera naylonu ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar, içindeki malzemelerle imha edildi.

Tuncelide teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

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#Tunceli#Terör Örgütü#Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu

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