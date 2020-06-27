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DHA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 23:34,Son Güncelleme:

Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Tunceli'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Ovacık ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada el yapımı patlayıcı düzeneği, kaleşnikof tüfeği, 3 şarjör, 2 pil bloğu ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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