Tunceli'de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Pülümür kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
Güvenlik güçlerince arazide yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 500 M-16 fişeği, 53 kalaşnikof fişeği, kalaşnikof şarjörü, kanas dürbünü ile 15 büyük tüp, 17 küçük tüp, akü, 2 uyku tulumu, soba, 50 metre dağcı ipi, 50 kilogram un ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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