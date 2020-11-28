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AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi

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Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi
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Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.

Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

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