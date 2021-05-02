Tunceli'de 'tam kapanmaya' uyan vatandaşlara validen teşekkür

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında perşembe günü saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına Tunceli'de büyük ölçüde uyulduğu belirlendi. 'Tam kapanmaya' uyan kent halkına Vali Mehmet Ali Özkan, teşekkürlerini illeti. Vali Özkan, "Tüm ülkede olduğu gibi erenlerin, doğal güzelliklerin ve Munzur'un şehri olan Tunceli'mizde kısıtlama devam ediyor. Tunceli'miz her konuda çok duyarlı ve bilinçli bir kentimiz. Halk sağlığı için vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde uyuyor. Salgın sebebiyle almış olduğumuz tedbirlere uyan ve uygulayan saygın ve saygılı hemşerilerime teşekkür ederim" dedi.

Kent genelinde koronavirüs tedbirlerine yönelik ekiplerin denetimleri sürerken, polis ve jandarma ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmaları sürüyor.

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