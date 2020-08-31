Tunceli'de sürü halindeki şamualar görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Pülümür ilçesindeki Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

Şamuaları görüntülediği için kendini çok şanslı hissettiğini anlatan Akyüz, "Çok özel yaban hayvanı grubunda yer alıyor. Görüntülemek, imkansız gibi bir şey. Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnsanlar o bölgeleri kullanmaz. İnanılmaz bir hızları var. Munzur Dağı'na gitmiştik. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydettim. Çok uzakta olmalarına rağmen bizleri rahatlıkla fark ettiler. İnanılmaz güzel canlılar, görüntülediğim için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.