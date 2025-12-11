Haberin DevamÄ±

GeÃ§miÅŸte pek Ã§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapan kentte, Ã§ok sayÄ±da kale, tarihi kÃ¶prÃ¼, mezar taÅŸÄ±, cami, kilise ve hÃ¶yÃ¼k bulunuyor.Â

Tunceli MÃ¼zesi ekipleri de kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi varlÄ±klarÄ±n tespiti amacÄ±yla sÃ¼rekli araziye Ã§Ä±karak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â

BazÄ± eserleri tescilleyip turizme kazandÄ±ran ekipler, son olarak Pertek'teki Keban Baraj GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n ortasÄ±nda yer alan Pertek Kalesi'nde yÃ¼zey araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±.Â

Kalenin Ã§evresini inceleyen ekipler, baraj sularÄ±nÄ±n Ã§ekilmesiyle gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan sanduka parÃ§asÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â Â

Haberin DevamÄ±

ESERÄ°N TAÅžINMASINDA FERÄ°BOT KULLANILDIÂ

YaklaÅŸÄ±k 800 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki eseri bulunduÄŸu yerden almak iÃ§in harekete geÃ§en ekipler, gerekli hazÄ±rlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan Pertek Ä°skelesi'ne getirilen vinci feribota bindirerek kaleye doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.Â

YarÄ±m saatlik seyahatle kaleye ulaÅŸan Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°smail Kaya, mÃ¼ze mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Ã–ncel ve arkeologlar Ã–zgÃ¼r Åžahin ile Koray YÄ±lmaz, mezar taÅŸÄ±nÄ±n vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â

MÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼len eser, iÅŸlemlerin ardÄ±ndan sergilenecek.Â

KENTTEKÄ° TARÄ°HÄ° VE KÃœLTÃœREL VARLIKLARI KORUMA Ã‡ALIÅžMALARI SÃœRÃœYORÂ

Ä°smail Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kentteki kÃ¼ltÃ¼rel ve tarihi varlÄ±klarÄ± korumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Kaya, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"MÃ¼zede gÃ¶revli arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla Ã§ok Ã¶nemli bir operasyona imza attÄ±k. Pertek Kalesi'nde Keban Baraj GÃ¶lÃ¼ sularÄ±nÄ±n Ã§ekilmesiyle birlikte ortaya Ã§Ä±kan ve sanduka parÃ§asÄ± olduÄŸu tahmin edilen 2 metre uzunluÄŸunda ve bir metre geniÅŸliÄŸinde kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± tespit ettik. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte eseri alÄ±p Tunceli MÃ¼zemize kazandÄ±rdÄ±k."Â

Haberin DevamÄ±

Kaya, eserin Ã¼zerinde bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve mÃ¼zenin bahÃ§esinde sergileneceÄŸini anlattÄ±.Â

MeÅŸakkatli bir Ã§alÄ±ÅŸmayla eserin mÃ¼zeye getirildiÄŸini ifade eden Kaya, "Tunceli'de daha keÅŸfedilmeyi bekleyen bir sÃ¼rÃ¼ kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z var. HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla bu Ã§alÄ±ÅŸmalara aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Â

Â