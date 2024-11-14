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Tunceli'de şehit olan polis memuru Yiğit için tören

Güncelleme Tarihi:

#Şehit#Tunceli#Polis Özel Hareket
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 09:15

Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi.

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Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesinden alındıktan sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.

Tuncelide şehit olan polis memuru Yiğit için tören

İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu’nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.

Tuncelide şehit olan polis memuru Yiğit için tören

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

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Tuncelide şehit olan polis memuru Yiğit için tören

Tuncelide şehit olan polis memuru Yiğit için tören
Tuncelide şehit olan polis memuru Yiğit için tören

 

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#Şehit#Tunceli#Polis Özel Hareket

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