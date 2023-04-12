Tunceli’de sağanak! Munzur Çayı taştı... İş yerleri su altında kaldı, Ovacık yolu kapandı

Haberin Devamı

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli’de etkili olan yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu kentlerin başında gelen kentte, eriyen kar suları ve yağışın etkisiyle debisi yükselen Munzur ile Pülümür çaylarının debisi pik seviyeye ulaştı ve geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle her iki çayın kenarında bulunan bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı. Ayrıca, Munzur Çayı altından geçtiği Ovacık kara yolundaki Anafatma, Venk ve Mercan köprülerinin üst seviyesine kadar çıktı. Dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktadaki taşkın nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu da ulaşıma açılamadı.

Gözden Kaçmasın Meteoroloji'den 16 il için Haberi görüntüle

Şehir merkezinde bulunan Ovacık polis uygulama noktasında kara yoluna dubalar yerleştirilerek gelen sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi. Karayolları 86’ncı Şube Şefliği ekipleri ise yolun trafiğe açılması ve aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütüyor.

Haberin Devamı

VALİ ÖZKAN UYARDI; UZAK DURUN

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarının debisinin yükseldiğini belirterek buralardan uzak durulmasını istedi. Vali Özkan “Günlerdir ilimizde sağanak devam ediyor, Tunceli-Ovacık kara yolunda dün öğle saatlerinde 3 noktada taşma meydana geldi.

Bölgeye AFAD ve karayolları ekiplerini sevk ettik. AFAD ekipleri kara yolunda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etti. Karayolları ekipleri de yolu açmak için 24 saattir mücadele ediyor. Dağlardaki karlar eriyor ve Munzur ile Pülümür çayları şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel, diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında durmayalım. Debisi yüksek akarsuyu izlemek baş dönmesi yapabilir ve suya düşebilir. Bu durumda can kayıplarına neden olabilir. Lütfen vatandaşlarımızdan isteğimiz Munzur ile Pülümür çaylarından uzak dursunlar” uyarısında bulundu.

’BU YAŞIMA KADAR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİM’

50 yaşındaki Şeref Coşkun, bugüne kadar böyle şiddetli bir yağış görmediğini ifade ederek, “Bir aydır yağmur yağıyor ve hiç durmuyor. Yollar kapalı, insanlar köylerine gidemiyor. Ovacık yolu komple kapalı, işletmeler gördüğünüz gibi su altında kalır. İnşallah sonu hayırlı olur” dedi.

Haberin Devamı

‘İŞLETMELERİN ÇOĞU SU ALTINDA KALDI’

Gündoğan Çağ da taşkın nedeniyle Munzur Çayı kenarındaki işletmelerin su altında kaldığını belirterek şunları söyledi:

“Günlerdir yağmur yağıyor ve daha da yağacak gibi görünüyor. Görüyorsunuz Munzur Çayı nasıl akıyor, ben debinin böyle yükseldiğine şahit olmamıştım. Ovacık’a gidemiyoruz valilik sağanaktan dolayı Tunceli-Ovacık kara yolunu ulaşıma kapattı, alternatif güzergahları kullanarak gidiyoruz, bu da gerçekten zor bir durum. Normalde arkamda görünen Munzur çayı bu seviyenin yarısındaydı bir ay önce şimdi havzaya sığmıyor. İşletmelerin çoğu da su altında kaldı.”