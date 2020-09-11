Tunceli'de, PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 6 öğretmen anıldı

Mazgirt ilçesindeki Darıkent Beldesi'nde 11 Eylül 1994 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen öğretmenler Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar için anma programı düzenlendi. Darıkent Beldesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan anma programı, öğretmen ve belde sakinlerinin katılımıyla şehit öğretmen için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edildi.

Anma programında konuşan öğretmen Özlem Çatal, şehit edilen meslektaşlarını unutmayacaklarını ifade ederek, "6 şehit meslektaşımız hiçbir zaman unutulmayacak. Anıları hep yaşayacaktır. Beldemizde eğitime şehit arkadaşlarımızın bıraktığı yerde devam edeceğiz yeni öğretmenler yetiştireceğiz" dedi.

Öte yandan şehit 6 öğretmen için Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"1994 yılında hain terör örgütü PKK tarafından, Mazgirt ilçesi Darıkent Beldesi’nde şehit edilen 6 öğretmenimiz; düzenlenen programla anıldı. PKK'lı teröristler tarafından yaşamlarının baharında öğrencilerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden koparılışlarının yıl dönümünde Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan öğretmenlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Vatan uğruna toprağa düşmüş tüm vatan evlatlarını, eğitim şehidi öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."