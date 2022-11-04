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Tunceli'de PKK operasyonu! 2 sığınak imha edildi

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#PKK#Tunceli#Operasyon
Tuncelide PKK operasyonu 2 sığınak imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 19:31

Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür kırsalında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

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Tunceli'de 27 Ekim tarihinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.

Pülümür kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Tuncelide PKK operasyonu 2 sığınak imha edildi

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 7 uzun namlulu tüfek, 584 fişek, 18 şarjör, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, 1 uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti ile çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi. 

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Tuncelide PKK operasyonu 2 sığınak imha edildi

 

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#PKK#Tunceli#Operasyon

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