Tunceli'de PKK operasyonu! 2 sığınak imha edildi

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Tunceli'de 27 Ekim tarihinde başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor.

Pülümür kırsalında sarp ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 7 uzun namlulu tüfek, 584 fişek, 18 şarjör, 37 ameliyat malzemesi, 200 metre branda, 1 uyku tulumu, 3 takım terörist kıyafeti ile çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi.

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