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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Tunceli'de Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

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Tunceli'de Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yapmak yasaklandı

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür vadilerinde tesislerin olmadığı alanlarda piknik yapmak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüsle mücadele kapsamında Ovacık ve Pülümür vadilerinde piknik yasağı getirildi. Karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bulunan Ovacık ve Pülümür vadilerinde, tesisleşmenin olmadığı alanlarda piknik yapmak ve mangal yakmak yasaktır. Bu alanlarda ekiplerimizce denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır" denildi.

 

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