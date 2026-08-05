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Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor

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#Tunceli#Orman Yangını#Müdahale
Tuncelide otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı: Ekipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 13:23

Tunceli'de otluk alandan ormana sıçrayan örtü yangına ekiplerce müdahale ediliyor. Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Tunceli#Orman Yangını#Müdahale

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