Tunceli'de ormanın 2 gün yandığı bölgede soğutma çalışması sona erdi

Hozat'ın Yenibaş ve Gedikler mevkisindeki dağlık ve ormanlık alanda, 4 gün önce PKK'lı teröristler, sivil araca ateş açarken sürücü yara almadan kurtuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon başlatıldı.

Ormanlık alana kaçan teröristler, insansız hava aracının görüntü almasını engellemek amacıyla ormanı ateşe verdi. 2 gün süren orman yangını, önceki gece Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yangın söndürüldükten sonra başlatılan soğutma çalışması da bugün öğle saatlerinde tamamlandı. Alevlerin sardığı 1000 dekar ormanlık alanın ise kül olduğu belirtildi.

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