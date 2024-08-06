Tunceli, Manisa ve Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Tunceli’nin Nazımiye ve Mazgirt ilçeleri arasında bulunan Zargovit bölgesinde öğleden sonra henüz tespit edilemeyen bir nedenden orman yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler sevk edildi.

Sarp bir bölgede çıkan yangına iş makineleriyle müdahale imkanı bulunmadığı belirtilirken müdahale amacıyla askeri birliklerden destek alınacağı öğrenildi.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda yangı çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi.