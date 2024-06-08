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Tunceli'de minibüsten düştüğü iddia edilen 18 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti! 1 kişi gözaltında

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#Tunceli #Şüpheli Ölüm #Minibüs
Tuncelide minibüsten düştüğü iddia edilen 18 yaşındaki Yaren hayatını kaybetti 1 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 17:34

Tunceli- Elazığ kara yolunda seyir halindeki minibüsten düştüğü iddia edilen Yaren Y., (18) yaşamını yitirdi. Yaren Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı aracın sürücüsü F.Y. (20) gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolunun Sorpiyan mevkisinde meydana geldi. F.Y. yönetimindeki 23 ADS 252 plakalı minibüs, seyir halindeyken iddiaya göre, yan koltukta oturan Yaren Y., araçtan düştü. F.Y. kanlar içindeki Yaren Y.'yi alarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne doğru yola çıktı. Şehir merkezine gelen F.Y., yolu bulamayınca kırmızı ışıkta gördüğü taksiye binip kendilerini hastaneye götürmesini istedi. Taksiyle hastaneye getirilen Yaren Y. hayatını kaybetti. Yaren Y.’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, F.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı yerde inceleme yapılırken, minibüs bırakıldığı yerden alınarak emniyete götürüldü. Araçta inceleme yapılırken, çiftin Kahramanmaraş’tan Tunceli ve çevre illere halı satmaya geldikleri, bir süre önce ayrılıp tekrar birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

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#Tunceli #Şüpheli Ölüm #Minibüs

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