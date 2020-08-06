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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Tunceli'de koronavirüs denetimi

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Tunceli'de koronavirüs denetimi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Tunceli'de koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı, sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Koronavirüs denetimleri' konulu genelge kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Tunceli'de de koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberinde Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir ile denetimlere katıldı. Vali Özkan, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. İş yerlerini gezen vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Lütfen, dışarıda gezdiğimiz her an maskemizi mutlaka takalım, sosyal mesafeye mutlaka dikkat edelim. Herkes bu konuda çok duyarlı olmalı. Her vatandaş yanındaki arkadaşını, yakınını bu konuda uyarmalı. Birçok sıkıntıyı 'bana bir şey olmaz' diyerek gezen vatandaşlar yüzünden yaşıyoruz. Bu hastalık bitmedi. Aşısı da bulunmadı. Bulaşmaya devam ediyor ve 'bana bir şey olmaz' demeyin. Lütfen tedbiri hiç elden bırakmayın" dedi.

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