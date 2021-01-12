Tunceli'de koronavirüs aşı uygulama odaları hazır

Koronavirüs aşılarının Türkiye'ye getirilmesiyle beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek gösterdiği Tunceli'de ve 7 ilçesinde 'Aşı uygulama odası' hazırlıkları tamamlandı. Bakanlığın genelgesi doğrultusunda tüm tedbirler alınarak aşı için gelenlerin diğer hastalarla temas etmemesi amacıyla polikliniklerden uzak noktalarda hazırlanan odalarda, aşı olacak kişiler için bekleme odası ve herhangi bir olumsuz durumda müdahale edilmesi için birer oda da oluşturuldu. Aşılar, odalarda bulunan buzdolabında saklanacak ve sıcaklık farklılıkları Aşı Takip Merkezi tarafından anbean takip edilecek. Saklama dolaplarında ısı değişimi olduğu anda yetkililere SMS ile uyarı gidecek. Aşı, daha önceden isimleri belirlenen koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına, huzur ve bakım evi çalışanlarına, ardından riskli grup olarak kabul edilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve eczacılara yapılacak.



'BOZULMAYA İMKAN VERMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLENDİ'



İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, aşı odalarında her türlü müdahaleyi yapabilecek, akut gelişen bir duruma karşı önlemler de alındığını ifade ederek, "Tüm hastanelerimizde ve ilçelerimizin tamamında ATS sistemi dediğimiz aşıların soğuk zincirlerini kontrol edecek uyarı sistemleri mevcut olup herhangi bir bozulmaya imkan vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Öncelikli olarak aşılamaya sağlık çalışanlarımızdan ardından huzur ve bakım evi çalışanlarımızla devam edeceğiz. İlerleyen dönemde bakanlığımızın açıklamalarıyla birlikte kronik hastalar ve 65 yaş üstü yaşlılarımıza aile hekimliklerinde aşılamaya geçeceğiz. Bu aşılama sürecimizde vatandaşlarımız e-nabız sisteminden randevularını alacak, randevu saatlerinde gelip aşılarını yaparak evlerine huzurla gidecek. Vatandaşlar aşılarını yaptıktan sonra kendilerine bilgilendirmelerimizi gerçekleştirerek, ikinci doz randevularını vereceğiz" diye konuştu.



'İLİMİZ ŞANSLI VE BİLİNÇLİ BİR POPÜLASYONA SAHİP'



Rutin aşılamalarda Tunceli'nin diğer illere göre en iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özdemir, şunları söyledi:



"Vatandaşlarımızın ilgisi, alakası ve bilgisi çok yerinde. Normal aşılamalarda Türkiye'de en iyi düzeydeyiz. Covid-19 sürecinde zatürre ve grip aşılarımızı aile hekimliklerinde tüm vatandaşlarımıza ulaştırmayı başardık. Popülasyonumuzun çoğu 65 yaş üstü olduğu için tüm vatandaşlarımız bu aşılardan faydalandılar. Nüfusumun az olmasından dolayı şanslıydık ve aşı tedarikinde hiçbir zaman zorlanmadık. Vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdiler. Covid- 19 aşılarında vatandaşlarımızdan tekrarlayan aşı dozlarında iki haftalık bir ara koymalarını istiyoruz. Bu bilgilendirmelerin hepsini yapacağız."