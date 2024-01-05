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Tunceli'de korkunç olay! Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde bekleyip öldürüp

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#Tunceli#Cinayet#Tunceli Haberleri
Tuncelide korkunç olay Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde bekleyip öldürüp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 16:42

Tunceli’de Kaya Doğan (42), yurt dışından döndüğünü öğrendiği husumetlisi Gündüz Çelik’i (41) evinin önünde bekleyip, av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Mazgirt ilçesi Karsan köyünde meydana geldi. Kaya Doğan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan Gündüz Çelik’in çalışmak için gittiği yurt dışından döndüğünü öğrendi.

Tuncelide korkunç olay Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde bekleyip öldürüp

Doğan, Çelik’in evinin önünde beklemeye başladı. Otomobille evinin önüne gelen Çelik’i gören Kaya Doğan, onu araçtan silah zoruyla indirerek av tüfeğiyle vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çelik, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Gündüz Çelik’in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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Jandarma ekiplerinin gözaltına alındığı Kaya Doğan’ın işlemleri sürüyor. 

Tuncelide korkunç olay Yurt dışından dönen husumetlisini evinin önünde bekleyip öldürüp

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#Tunceli#Cinayet#Tunceli Haberleri

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