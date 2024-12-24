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Tunceli'de korkunç olay! Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti

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#Tunceli#BOĞA#Boğa Saldırısı
Tuncelide korkunç olay Beslediği boğanın saldırısında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 12:57

Tunceli’nin merkeze bağlı Atadoğdu Köyü'nde 64 yaşındaki Besime Ayyıldız, beslediği boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Atadoğdu Köyü'nde meydana geldi. Hayvanlarını beslemek için ahıra giren Besime Ayyıldız’a, zincirini koparan boğa saldırdı. Ayyıldız, boynuz darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ayyıldız, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Besime Ayyıldız’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Tunceli#BOĞA#Boğa Saldırısı

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