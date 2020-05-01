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HaberlerGündem HaberleriTunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 118 gündür haber alınamıyor
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TUNCELİ (AA)
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 118 gündür haber alınamıyor

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Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 118 gündür haber alınamıyor
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Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve çeşitli kentlerden gelen dalgıç polisler katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağışlı havaya rağmen dalgıç polisler, gölde Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlara dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ekiplerinin botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda yaptığı çalışmalarda Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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