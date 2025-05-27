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Tunceli'de kaydedilen görüntü izleyenleri mest etti: Üç yavrusuyla birlikte böyle görüntülendi

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#Tunceli#Pülümür#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 10:16

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaydedilen görüntü adeta izleyenlerin kalbini ısıttı. anne ayı, üç yavrusuyla birlikte doğada yiyecek ararken görüntülendi.

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Görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte dere kenarında besin aradığı ve çevreyi dikkatlice gözlemlediği görülüyor. Ayıların insanlara aldırış etmeden doğal davranışlarını sergilemesi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Tuncelide kaydedilen görüntü izleyenleri mest etti: Üç yavrusuyla birlikte böyle görüntülendi

"YABAN HAYATI SAĞLIKLI İŞLİYOR"

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini ve ekosistemin sağlıklı işleyişini gösterdiğini belirtti. Yetkililer ise vatandaşlara, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında dikkatli olunması ve güvenli mesafeden izlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Pülümür, zengin yaban hayatı ve bakir doğasıyla son yıllarda doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Tuncelide kaydedilen görüntü izleyenleri mest etti: Üç yavrusuyla birlikte böyle görüntülendi

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#Tunceli#Pülümür#Ayı

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