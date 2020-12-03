Tunceli'de kardan kapanan 41 köy yolu, ulaşıma açıldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde bulunan ve kar yağışı sonrası kapanan 56 köy yolundan 41'i, karla mücadele ekiplerinin 2 gün süren çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekiplerin, 15 köy yolunun açılması için iş makineleriyle yaptığı çalışmalar devam ediyor.