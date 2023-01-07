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Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

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#Tunceli #Kar Yağışı#Meteoroloji
Tunceli’de kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 13:57

Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla çalışma yapıyor.

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#Tunceli #Kar Yağışı#Meteoroloji

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