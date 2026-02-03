Tunceli'de kar kütlesi düştü: 2 askeri personel yaralandı

Haberin Devamı

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden olan Ovacık ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ve etkili olan sağanakla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri düşmeye ve tehlike oluşturmaya başladı.

2 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

İlçe genelinde bazı binaların önüne güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İlçe merkezinde jandarmaya ait bir aracın üzerine park halindeyken hareket ettiği sırada, çatıda biriken büyük bir kar kütlesi düştü.