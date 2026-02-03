×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli'de kar kütlesi düştü: 2 askeri personel yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Kar Kazası#Jandarma
Tuncelide kar kütlesi düştü: 2 askeri personel yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 12:02

Tuncelİ’nin Ovacık ilçesinde çatıda biriken kar kütlesinin jandarmaya ait aracın üzerine düşmesi sonucu 2 askeri personel yaralandı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden olan Ovacık ilçesinde, hava sıcaklıklarının artması ve etkili olan sağanakla birlikte çatılarda biriken kar kütleleri düşmeye ve tehlike oluşturmaya başladı.

2 JANDARMA PERSONELİ YARALANDI

İlçe genelinde bazı binaların önüne güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İlçe merkezinde jandarmaya ait bir aracın üzerine park halindeyken hareket ettiği sırada, çatıda biriken büyük bir kar kütlesi düştü.

Tuncelide kar kütlesi düştü: 2 askeri personel yaralandı

Olayda araç içerisinde bulunan 2 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma personelleri, ilk müdahalelerinin ardından Ovacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda aracın tavanının çöktüğü, kar kütlesinin ön cama da isabet ettiği görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Kar Kazası#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!