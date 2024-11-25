Tunceli'de yolda mahsur kalanları Mehmetçik misafir etti

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Dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda araçta mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 8 kişi Pülümür ilçesindeki otelin dolu olması üzerine İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı misafirhanesine yerleştirildi.

Yine Tunceli-Pülümür karayolu Nazımiye yol ayrımında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak Şehit Mehmet Jandarma Karakoluna götürüldü. Gece burada geçiren vatandaşlar daha sonra iş makineleri eşliğinde Nazımiye ilçesine gönderildi.