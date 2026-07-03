Tunceli’de kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, öğleden sonra Ovacık kara yolu Halvori Gözeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AFN 923 plakalı kamyonet ile 62 AC 553 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kazada, araçlardaki Ali İhsan Kandil (52), İ.Ç.K. (13), A.R.K. (13), Ö.T.K. (18), K.M. (48) ile A.Ç. (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali İhsan Kandil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kandil’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.