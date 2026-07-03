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Tunceli’de kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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#Tunceli#Kaza#Ölüm
Tunceli’de kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 17:31

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı ancak Ali İhsan Kandil isimli vatandaş kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, öğleden sonra Ovacık kara yolu Halvori Gözeleri mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 AFN 923 plakalı kamyonet ile 62 AC 553 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tunceli’de kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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Kazada, araçlardaki Ali İhsan Kandil (52), İ.Ç.K. (13), A.R.K. (13), Ö.T.K. (18), K.M. (48) ile A.Ç. (39) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tunceli’de kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

HAYATA VEDA ETTİ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali İhsan Kandil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kandil’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

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