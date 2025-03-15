Tunceli'de jandarmaya gelen ihbarla yakalandı: İç çamaşırında telefon ve kulağının içinde özel düzenek vardı...

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi. Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.