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Tunceli'de jandarmaya gelen ihbarla yakalandı: İç çamaşırında telefon ve kulağının içinde özel düzenek vardı...

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#Tunceli#Ehliyet#Sürücü Belgesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 17:55

Tunceli'de, iç çamaşırına sakladığı telefon ve dinleme cihazıyla kopya çeken sürücü adayı ile ona kopya veren kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi. Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 

Tuncelide jandarmaya gelen ihbarla yakalandı: İç çamaşırında telefon ve kulağının içinde özel düzenek vardı...

Tuncelide jandarmaya gelen ihbarla yakalandı: İç çamaşırında telefon ve kulağının içinde özel düzenek vardı...

Tuncelide jandarmaya gelen ihbarla yakalandı: İç çamaşırında telefon ve kulağının içinde özel düzenek vardı...

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#Tunceli#Ehliyet#Sürücü Belgesi

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