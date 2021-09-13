MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de 'hurda okul kalorifer kazanı' soruşturması
GeriGündem Tunceli'de 'hurda okul kalorifer kazanı' soruşturması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 13.09.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Tunceli'de 'hurda okul kalorifer kazanı' soruşturması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli'de 'hurda okul kalorifer kazanı' soruşturması

Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 2 şube müdürünün tadilatta olan bir okulun tonlarca ağırlığındaki iki kalorifer kazanını ihalesiz sattıkları iddiaları üzerine valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Tunceli Merkez Atatürk Ortakolu'nun onarım ve doğal gaz dönüşümü sırasında iddiaya göre, 10 tonluk 2 kalorifer kazanı kayboldu.

Kentte hurdacılık yapan kişiler, okula ait kazanların ihalesiz bir şekilde bir meslektaşlarına satıldığını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu.

Yapılan araştırma sonrası iki şube müdürü kalorifer kazanlarını hurdacıya emanet olarak bıraktıklarını söyledi.

Hurdacı kalorifer kazanlarının bir kısmını okulun önüne bırakırken, Tunceli Valiliği konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi