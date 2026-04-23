Tunceli’de ‘Gülistan’ toplantısı... Bakan Yardımcısı Başsavcı’yı ziyaret etti

Tuncay, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yanı sıra savcılar, hakimler ve kurum çalışanları tarafından adliye girişinde karşılandı. Şeref Defteri’ni imzalayan Tuncay, ardından Başsavcı Ebru Cansu ile görüşerek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tuncay’ın, Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerle ilgili de Başsavcısı Cansu’dan bilgi aldığı öğrenildi.

Can Tuncay, Adliye ziyaretinin ardından Valiliğe geçti. Valilik toplantı salonunda, Tuncay ve Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında, Gülistan Doku soruşturması kapsamında, değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ayrıca Vali Aygöl, Başsavcı Ebru Cansu, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay katıldı. Toplantıyla ilgili valilik açıklamasında, soruşturmada yürütülen adli ve idari süreçlerin ele alındığı belirtilirken, “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı anlayışıyla ortaya atılan tüm iddialar ciddiyetle değerlendirilmekte; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin bir şekilde takip edilmektedir. Toplumumuzun adalet beklentisinin bilinciyle sürecin şeffaf, tarafsız ve hassas bir şekilde ilerlemesi; kamu vicdanını gözeten bir yaklaşımla sonuçlandırılması temel önceliğimizdir. Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın güçlü iradesiyle hukuk ve kamu düzeninden taviz verilmeden gerekli tüm adımlar atılmaya devam edecektir” denildi.