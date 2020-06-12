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Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Tunceli'de gergedan böceği görüntülendi

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Tunceli'de gergedan böceği görüntülendi
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Koruma altında bulunan bilimsel adı (Oryctes nasicornis) olan gergedan böceği Tunceli'de iki farklı yerde görüntülendi.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyü sakinlerinden Necati Adıgüzel, evinin bahçesinde oturduğu sırada türüne az rastlanan ve dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceğini fark etti. Adıgüzel, daha önce internet ve tv lerde gördüğü böceğin fotoğraflarını çekti. Öte yandan ilçeye bağlı Çukur Mahallesi'nde de bir kişi gördüğü gergedan böceğinin fotoğraflarını çekti.
Necati Adıgüzel, "Köyümde bulunan evimin bahçesine otururken, internette ve daha önce televizyonda gördüğüm gergedan böceğini fark ettim. Fotoğrafını çektikten sonra böcek kendiliğinden bulunduğu ortamdan uzaklaştı"dedi.
Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldıra bilen gergedan böceklerinin Türkiye'de bir çok ilde bulunduğu bilindiği daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

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