×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli'de film gibi olay: 'Papaz' ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok!

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Dolandırıcılık#Tunceli Haberleri
Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 10:57

Tunceli’de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı.

Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok

"TÜRKİYE'DE ALMAMIZ SIKINTI OLUR DEYİP 50 MİLYON TOLADILAR"

Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok

Haberin Devamı

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok

Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Tuncelide film gibi olay: Papaz ile görüştürüp eski kağıtları verdiler... Köylülere 50 milyonluk şok

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli#Dolandırıcılık#Tunceli Haberleri

BAKMADAN GEÇME!