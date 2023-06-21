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Tunceli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

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#Tunceli#FETÖ#PDY
Tunceli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:03

Tunceli’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Çalışmada, ankesörlü ve büfelerin telefonlarından arandığı, mahrem imamlarla bağlantılı olduğu ve çeşitli örgüt mensuplarının ifadelerinde isimlerinin geçtiği 4 şüphelinin ev adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Tunceli’de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

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#Tunceli#FETÖ#PDY

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