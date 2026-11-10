×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli’de feci kaza: Özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli Kaza#Özel Harekat Polisi#Ahmet Sefa Beyarslan
Tunceli’de feci kaza: Özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 10:23

Tunceli'de akşam saatlerinde viyadük üzerinde kaldırıma çarparak savrulan otomobilden yola fırlayan polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan'dan acı haber geldi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden özel harekat polisi için Valilik taziye mesajı yayımlarken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin kaldırıma çarpması sonucu, araçta yolcu koltuğunda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan yola savrularak yaralandı.

Tunceli’de feci kaza: Özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Beyarslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tunceli’de feci kaza: Özel harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan kurtarılamadı

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Ahmet Sefa Beyarslan, geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhum personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınGece sokakta gözcülük, emniyette Tanımıyorum oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürüklediGece sokakta gözcülük, emniyette "Tanımıyorum" oyunu: Komşu çocuklarını hırsızlığa sürüklediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tunceli Kaza#Özel Harekat Polisi#Ahmet Sefa Beyarslan

BAKMADAN GEÇME!