Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; 31 Mayıs’ta Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselmiştir.

Teröristlerle birlikte,

(2) adet M-16 Piyade Tüfeği

(1) adet AK-47 Piyade Tüfeği

(3) adet El Bombası,

(1) adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.