Tunceli'de esnafın tapu sevinci... 56 dönümlük yeni yere taşınacaklar

1987 yılında kurulan ve içerisinde 44 işyeri bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde 44 esnaf bulundukları yerin yetersizliğini kendilerini ziyaret eden Vali Tuncay Sonel’e aktardı. Esnafların yeni yer talebini değerlendiren Vali Tuncay Sonel, Aktuluk Mahallesi'ndeki 56 dönümlük araziyi Küçük Sanayi Sitesi olarak tahsis edilmesi için gerekli girişimlerde bulundu .Ayrıca bu yerin esnaf tarafından peşin ödeme yerine taksitle satın alma imkanı da sağlandı.



Küçük Sanayi Sitesini ziyaret eden ve esnafla bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, Yeni Küçük Sanayi Sitesinin tapusunu buranın en kıdemli Ustası olan Resul Mak`a teslim etti.

Burada konuşan Vali Tuncay Sonel, Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Başta Sayın Cımhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadele başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldiğini ifade etti.

Tahsis edilen yeni arazi ile esnaflarımızın rahat şartlarda çalışacağına dikkat çeken Sonel, "İlk geldiğimiz aylarda Tunceli istihdamda İller arasında 81. idi. Açılan tekstil fabrikaları ve işletmelerle 4. sıraya yerleştik. Küçük Sanayi Sitemizde 44 esnaf arkadaşımız vardı ve çalışma alanları yetersizdi. 56 dönüm arazinin mera vasfı kalktı. Bunun tapusunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Tunceli’ye vermiş olduğu önemle ve destekle kısa sürede çıkardık. 44 esnafımız inşallah yeni yerde 77 esnafımıza ve dükkân sayısına ulaşacak. Allah’ın izni ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla da kısa sürede yeni sanayi sitemiz yapılarak sizlerin kullanımına sunulacak. Hem sizlere yeni bir yer kazandırılmış olacak hem de esnaf sayımız çoğalmış olacak. Böylece yöre ve aile ekonomisine de katkı sağlanmış olacak. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da sizler adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Celal Ateş ise yaptığı konuşmada,“Sayın Valimizin bize inanılmaz destekleri oldu. Yer alımında, mera vasfındaki bu yeri bize küçük sanayi için tahsis etti. 56 dönümlük bir yer. Kendisine küçük sanayi sitesi esnafı olarak çok teşekkür ediyoruz. İnşallah biz orayı yapar bitiririz. Halkımıza güzel hizmetleri sunarız.” dedi.