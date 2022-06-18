Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tunceli’de ‘Eren Abluka-7’ operasyonu: Sığınak imha edildi

#Sığınak#Tunceli#Operasyon
Tunceli’de ‘Eren Abluka-7’ operasyonu: Sığınak imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçlerince sürdürülen ‘Eren Abluka-7’ operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak, içindeki silah ve mühimmatlarla imha edildi.

Haberin Devamı

Tunceli'de Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen ‘Eren Abluka-7’ operasyonları sürüyor. Ovacık, Hozat ve Çemişgezek kırsalındaki hava destekli operasyonlarda,  Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin barındığı bölgelere, karadan da askerler katıldı. Bölgede devam eden harekatta teröristlerin kullandığı bir sığınak bulundu.

Tunceli’de ‘Eren Abluka-7’ operasyonu: Sığınak imha edildi

Sığınaktaki aramada, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 29 AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 el dürbünü, 1 şemsiye, 1 battaniye ve çok sayıda yaşamsal malzeme bulunurak, imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sığınağın terör örgütleri tarafından yakın tarihlerde kullanıldığı öğrenildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sığınak#Tunceli#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı
Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda

BAKMADAN GEÇME!

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick
BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin

BİR SORUDAN FAZLASI | Beni huzurevine mi göndereceksin?

#Yaşlı Bakımı
Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

Hakim ve jüri üyelerinden gizlenen gerçek! Korkunç bir cinayet ve 36 yıl sonra gelen adalet...

#Yeni Zelanda