MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
GeriGündem Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
Abone Olgoogle-news

TUNCELİ'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonbaharın gelişiyle kentte yoğun ilgi görmeye başlayan doğa gezilerine HES kodu zorunluğu getirildi.

Tunceli'de koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kararlar aldı. Salgınla mücadele kapsamında, özellikle sonbaharın gelişiyle beraber turizm şirketleri ve gezi grupları tarafından düzenlenen doğa turlarına HES kodu zorunluğu getirilmesine karar verildi. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan doğum günü, veda yemeği ve benzeri organizasyonların yasaklanmasına, masa birleştirilmesine müsaade edilmemesine, kentte düzenlenen gezi ve turlarda HES Kodu kullanımının zorunlu olmasına, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilmesine, bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmaların sorumlu olmasına ve güvenlik güçlerince tur şirketlerine gerekli tebligatın yapılmasına karar verildi.

Tuncelide doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle