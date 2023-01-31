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Tunceli'de cipin arkasındaki ölü domuzu köydeki sahipsiz köpekler için taşımış

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#TUNCELİ#Trafik#Cip
Tuncelide cipin arkasındaki ölü domuzu köydeki sahipsiz köpekler için taşımış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 15:06

TUNCELİ’nin Pülümür Vadisi'nde, dün cipin arkasına zincirle bağlanan ölü yaban domuzunu kilometrelerce sürüklediği belirlenen H.Ç. (50), “Yabancı uyruklu avcılar tarafından öldürülmüş ve kafası kesilmiş durumdaki yaban domuzunu yolun kenarında gördüm. Köyde sahipli ve sahipsiz onlarca aç köpek var. Domuzu taşıyamadığım için bu yola başvurarak köpeklere götürdüm” dedi.

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Pülümür Vadisi'nde dün Tunceli-Erzincan kara yolunda bir sürücü, cipinin arkasına zincirle bağladığı ölü yaban domuzunu sürükleyerek kilometrelerce götürdü. Diğer sürücüler, o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Valiliğin başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerden cipin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Domuzu arkadaşının arabasıyla taşıdığı belirlenen H.Ç., ifadeye çağrıldı. İfadesinde domuzu kendisinin öldürmediğini, köyündeki köpeklerin yemesi için taşıdığını belirten H.Ç., şunları söyledi:

“Uzuntarla köyü tarafında yabancı uyruklu avcılar domuzları öldürüyordu. Yolun kenarında domuzun kafasını kesmişlerdi ve yerde leşi duruyordu. Arkadaştan rica ettim, domuzu taşıyamayacağım için. Domuzun kafası olmadığı ve her yer kan olduğu için arabanın içine koyamazdım.

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Ben de bu yolu denedim. Köyümüzde yazın köylüler oturuyor, fakat kışın kimse kalmıyor. Kışın boş olduğu için köyde sahipli ve sahipsiz onlarca köpek var. Kış olduğu için, beslenme sıkıntısı yaşıyorlar. Ben de onlar için domuzu köye getirerek yemelerini sağladım. Sokak hayvanlarını düşündüğüm için bunlar başıma geldi. İnsanlar sosyal medyada çok ağır ifadelerde bulunmuşlar. O domuzu ben öldürüp öyle bir şey yapsaydım haklılardı. Ben bir cana kıyacak kadar cani değilim. Bu durum gerçekten beni üzmektedir. Ben bunu hak etmedim."

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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#TUNCELİ#Trafik#Cip

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