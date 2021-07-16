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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2021 - 22:51 | Son Güncelleme:

Bahtsız turist! Hayatının şokunu Tunceli'de yaşadı...

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Bahtsız turist! Hayatının şokunu Tunceli'de yaşadı...

Tunceli'nin Ovacık ilçesine turistik amaçla geldiği öne sürülen Çinli Jan Emmett Seto (33), Karagöl Krateri bölgesinde ayı saldırısına uğradı. Vücudunda derin kesikler oluşan Seto, sağlık ekiplerine yaptığı ihbarın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Olay, Tunceli’nin Ovacık ilçesindeki 2 rakımlı Karagöl Krateri’nde meydana geldi. Turistik amaçla Tunceli’ye gelen Çinli Jan Emmett Seto, tek başına bölgede yaptığı gezi sırasında, yavrularıyla birlikte olan bir ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Seto, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu hakkında bilgi verdi.

Bahtsız turist Hayatının şokunu Tuncelide yaşadı...

Sağlık görevlileri, gelen çağrının bulunduğu koordinatın engebeli arazi olduğundan dolayı bölgeye helikopterle ulaşmak için askeri yetkililerden destek istedi. Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla sağlık görevlileri askeri helikopterle, Seto’nun bulunduğu bölgeye hareket etti. Bölgeye ulaşan ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı Seto, ardından helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.

Bahtsız turist Hayatının şokunu Tuncelide yaşadı...

Saldırıda vücudunun birçok bölgesinde derin kesikler oluşan Seto’nun ameliyata alındığı öğrenildi.

Bahtsız turist Hayatının şokunu Tuncelide yaşadı...

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