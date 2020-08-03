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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Tunceli'de ayı saldırısı! Köylüler fark etti...

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Tunceli'de ayı saldırısı! Köylüler fark etti...
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pülümür ilçesi Süleymanuşağı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat’ı fark eden köylüler sağlık ekiplerine haber verdi. Onat, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden Onatın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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