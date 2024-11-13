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Tunceli'de atış eğitim alanındaki kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu

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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis#Şehit
Tuncelide atış eğitim alanındaki kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 15:40

Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit'in şehit olduğunu bildirdi. Üç çocuklu ailenin iki erkek evladından Yiğit'in evli olduğu öğrenildi.

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EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Ailenin evine ve mahallenin girişine Türk bayrakları asıldı.

Tuncelide atış eğitim alanındaki kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu

Şehidin cenazesinin yarın Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Tuncelide atış eğitim alanındaki kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.

Tuncelide atış eğitim alanındaki kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu


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#Emniyet Genel Müdürlüğü#Polis#Şehit

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