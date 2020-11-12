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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Tunceli'de, 65 yaş üstüne kısıtlama

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Tunceli'de, 65 yaş üstüne kısıtlama
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TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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